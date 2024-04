Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La pioggia era attesa nelle campagne - sottolinea Coldiretti Modena - ma l'abbondanza delle precipitazioni, abbinata alle temperature basse, rallenterà lo sviluppo delle colture, impedirà la semina del mais e prossimamente del sorgo. Pericoloso anche il vento, che in questi giorni si è manifestato in forma particolarmente violenta, perché provoca la rottura dei rami delle piante da frutto e l''allettamento' dell'erba medica rendendone più difficoltosa la raccolta proprio in prossimità del primo sfalcio'.'Se le gelate, stante le previsioni meteo, sembrano per ora scongiurate - termina Coldiretti Modena - rimane alta l'attenzione: il brusco calo delle temperature nel periodo della ripresa vegetativa ha provocato nel solo 2023 perdite fino all'80% della frutta in particolare pere e ciliege'.