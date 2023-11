Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A disturbare le operazioni di soccorso anche il forte vento. La tempesta dopo avere colpito la Toscana ha superato l'Appennino con forti piogge anche in Emilia e in Romagna. Le piene stanno superando i capoluoghi e si stanno indirizzando verso la pianuta. A Modena nessun problema sul Panaro, attenzione maggiore per livello più alti dell'acqua sull'asta del Secchia, nel tratto a valle delle casse di espansione.Nel comune di Modena chiusi i ponti Auto e Uccellino.Le piene di Taro, Parma, Secchia, Panaro e Reno si stanno propagando con livelli generalmente prossimi alle soglie 2, superiori alla soglia 3 sull'Enza a Sorbolo, nel Parmense. Le intense precipitazioni delle ultime ore sul crinale di Santerno, Senio e Lamone (soglia 3) hanno generato picchi di piena nei relativi tratti montani, che si stanno propagando a valle con la progressiva laminazione dei colmi.In mattinata la piena del Senio è passata dal punto più critico, a Castel Bolognese, dove erano stati rinforzati gli argini. Nelle prossime ore si prevede una graduale attenuazione delle precipitazioni su tutta la regione, con ulteriori impulsi di pioggia ancora possibili sul crinale appenninico modenese e bolognese.Nella foto, il manufatto di contenimento della cassa di espansione del fiume Secchia