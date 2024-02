Maltempo Modena, piena ancora in transito: ponti restano chiusi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le pur deboli precipitazioni notturne hanno generato nuovi innalzamenti nei livelli idrometrici dei tratti montani del Secchia che ne rallentano l’esaurimento della piena in pianura. Per il pomeriggio è prevista l’intensificazione delle piogge. Le infrastrutture verranno riaperte alla circolazione non appena il fiume sarà sceso sotto soglia 2 che corrisponde a 8 metri a Ponte Alto.Rimangono chiusi anche il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido e, di competenza della Provincia, il ponte di Navicello vecchio sul Panaro lungo la diramazione della strada provinciale 255.

Per tutta la giornata è in vigore l'allerta Arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Nel monitoraggio del nodo idraulico modenese, che comprende anche l’area del fiume Panaro, sono impegnati tecnici comunali, provinciali e di Aipo, volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale.

Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.



Intanto prosegue l’attività di monitoraggio delle strade provinciali da parte dei tecnici della Provincia di Modena.

I tecnici hanno riscontrato disagi in particolare sulla strada provinciale 30 a Renno di Pavullo, dove si è verificato uno smottamento della scarpata di monte della strada, che tuttavia non ha provocato interferenze col regolare transito stradale.

Sulla strada provinciale 17 tra Settecani e Cà di Sola si sono aperte fessurazioni e buche a bordo strada e il personale della Provincia sta approntando un primo intervento provvisorio di messa in sicurezza, in attesa di opere risolutive, che saranno realizzate nei prossimi giorni.

Inoltre da ieri martedì 27 febbraio è chiuso al transito, a scopo precauzionale, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255, a causa della piena del fiume Panaro, mentre restano aperti gli altri ponti di competenza provinciale.