Mandibola fratturata a scuola, la mamma dei due responsabili: 'Non sono bulli'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













un alunno che frequenta la classe prima delle Medie Volta di Bomporto e dopo l'intervento della preside Olga Tamburini con una lettera aperta a tutti i genitori , parla la mamma dei due 12enni responsabili di quanto accaduto.'Dalla versione che ho avuto da diversi compagni dei miei figli - spiega la mamma - tutto è iniziato con un litigio venerdì e con una spallata e diverse offese ricevute da uno dei miei figli. Lunedì si sono incontrati nuovamente dietro la scuola prima dell'inizio delle lezioni.Il ragazzino rimasto ferito era in compagnia di due amici e i miei figli erano insieme. Il litigio del venerdì è ripreso con spallate e offese. A quel punto i miei figli avrebbero detto al ragazzo di andarsene e uno dei due si è allontanato. Poi però l'11enne ha spinto il fratello rimasto facendolo cadere a terra. A quel punto è tornato anche l'altro fratello colpendo al volto il ragazzo e provocando quello che sappiamo. Sono poi stati fermati da altri ragazzi presenti, ma nessuno, ho verificato, ha filmato l'accaduto'.'Lo ripeto, io non giustifico assolutamente l'episodio. E' un fatto gravissimo e mi chiedo dove abbia sbagliato come genitore. I miei figli dovevano rivolgersi all'insegnante e non cercare di difendersi e farsi giustizia da soli.

Sono una madre sola, da ragazza ho subito episodi di bullismo, e posso garantire che finchè saranno sotto la mia tutela i miei figli non si comporteranno mai più in questo modo - aggiunge la donna -. Detto questo soffro enormemente nel sentire etichettarli come bulli perchè non lo sono. Hanno reagito e nella rissa ingiustificabile un ragazzo si è fatto molto male'.



La donna smentisce categoricamente anche il fatto, messo a verbale nella denuncia ai carabinieri avanzata dalla mamma dell'11enne, secondo la quale il giorno seguente i due responsabili della aggressione avrebbero cercato nuovamente il figlio per aggredirlo. 'Questo non è assolutamente vero - spiega la mamma dei due fratelli -. I miei figli sono stati accompagnati a scuola da mia sorella. Non sapevamo che l'11enne avesse riportato fratture e mia sorella voleva cercare di parlargli per riappacificare la situazione insieme'.

Per ora i due ragazzi non hanno subito provvedimenti disciplinari dalla scuola ed entrambi sono stati visitati al Pronto soccorso. 'Sì, nella rissa e cadendo a terra si sono fatti male anche loro, ma fortunatamente in modo lieve' - conclude la donna.