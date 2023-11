Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il consumatore finale, spiega infatti Paldino, 'è quello che subisce le scelte degli aumenti e la speculazione molto aggressiva durante la filiera produttiva.Quindi sarebbe bene tutelare questi cittadini, che hanno un potere d'acquisto molto limitato'. Inoltre, sostiene il presidente Udicon, 'è urgente fare qualcosa anche contro la speculazione, che si somma all'inflazione'. Quindi queste misure di aumento dell'Iva, che 'vanno a impattare negativamente, non possono essere accolte favorevolmente dalla nostra associazione'. In Emilia-Romagna, la ricaduta di questi aumenti è da valutare. 'Vista l'entità dei beni potrebbe essere moderato- dice Paldino- ma dobbiamo affrontare tutte queste misure che impattano sulla vita dei cittadini non singolarmente, ma nel loro complesso'. Secondo il centro studi Udicon, sottolinea il presidente, già oggi 'una famiglia media in Emilia-Romagna spenderà in autunno, fino alle feste natalizie, quasi 2.000 euro in più per tutti gli aumenti che ci sono stati. Se aumentiamo anche altro, la situazione diventa veramente complicata'.