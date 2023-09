Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il CEO di Neocodex Fabio Sassoli “Con questo importante investimento, ci teniamo a valorizzare il nostro territorio anche perchè il nostro laboratorio tecnologico darà la possibilità ai giovani di fare esperienza e crescere nel settore della cobotica e dell’intelligenza visiva, un settore che rappresenta il futuro della nostra economia”Alla Neocodex è stato conferito il primo attestato di Eccellenza per l’impegno sociale nell’attività di impresa rilasciato dall’UCI (Unione Consumatori Italiani) e dalla Nobile Accademia Internazionale Mauriziana entrambe rappresentate nell’occasione dall’Avv.Massimiliano Albanese che ha consegnato al Ceo Fabio Sassoli la targa.La madrina dell’evento l’attrice e conduttrice televisiva Manuela ArcuriNeocodex srl, Software house con sede a Modena, propone delle soluzioni tecniche all'avanguardia applicabili nel settore industriale. L'azienda, spiega il CEO Fabio Sassoli, in particolare, divide la propria attività in due filoni produttivi. Il primo riguarda l'automazione e la robotica applicata, con la realtà che risulta pioniere dell'industria 5.0 in Italia, oltre a essere integratrice di sistemi di visione artificiale con AI. L'altra area di lavoro riguarda i software custom, con i prodotti di punta WorkGest e WgCode. Come spiegato dal CTO Michele Zanasi, “WorkGest è un software di tracciabilità dei processi produttivi con conduzione: esso orienta il processo guidando operatori e macchine per arrivare al risultato. I software di Neocodex spaziano dal qualitativo dei prodotti attraverso sistemi di visione standard e con intelligenza artificiale, passano per il settore farmaceutico fino alla tracciabilità dei dati nel settore alimentare”.