Maranello, la giornata alla guida della Purosangue

C'è il motore V12 cilindri aspirato da 725cv, con la trazione integrale. C'è la caratteristica delle ruote di dimensioni diverse all'anteriore e al posteriore, con i freni carboceramici di serie. Ma soprattutto c'è la novità delle 4 porte su una rossa.

Ferrari Purosangue, svelata nel 2022 e in vendita dal 2023, richiestissima da clienti e collezionisti, si caratterizza per lo spazio a bordo unito alle prestazioni.

All'interno possono viaggiare comodamente 4 persone, e le 4 porte rendono la Purosangue una vettura adatta per diverse occasioni, che non dimentica la propria indole sportiva.

Sotto il cofano, batte l'iconico 12 cilindri aspirato.

Una scelta in controtendenza che va incontro ai puristi della rossa alla ricerca del piacere di guida, che solo la progressione di un motore aspirato è capace di dare. Pesi ben distribuiti con motore all'anteriore, cambio al posteriore e trazione integrale



PUROSANGUE SU STRADA



La giornata alla guida della Purosangue inizia a Maranello, dallo stabilimento storico di via Abetone Inferiore direzione primi colli modenesi. Su e giù per tornanti stupisce per scatto, rapidità e agilità di manovra.

Il motore trasmette l'80% della coppia a partire da 2100 giri, e springiona una spinta poderosa che sembra non finire mai.

In più qui c'è la trazione integrale che tiene la Purosangue incollata all'asfalto come se si viaggiasse sui binari, oltre a garantire un incredibile direzionalità.

Al volante ci si dimentica dell'altezza da terra e di un passo di 3 metri, grazie all'utilizzo delle sospensioni attive introdotte per la prima volta dalla Ferrari su mercato con questo modello: un sistema innovativo che controlla oscillazioni e inclinazioni del telaio durante la marcia, che si traduce in una riduzione del rollio in curva, e in un conseguente aumento delle comfort di viaggio e prestazioni al volante.





All'interno, si è lavorato sull'insonorizzazione mentre il suono del motore fa gradevolmente capolino all'aumentare dei giri. Purosangue monta un V12 benzina da 6,5 litri, che scatta a 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, e da 0 a 200 in 10,6 secondi; fino a raggiungere una velocità massima di 310 km orari. Il cambio al posteriore è di tipo F1 DCT a otto rapporti corti, con palette al volante, mentre il rapporto peso potenza è di 2,8chili per cavallo, per un peso complessivo di 2300kg, quasi quanto un'utilitaria.







SALOTTO FIRMATO CAVALLINO



Grane il lavoro svolto a Maranello sull'aerodinamica nel creare linee e forme armoniose: partendo dall'anteriore si sono creati dei flussi aerodinamici che entrano dal paraurti, passano dal passaruota e arrivano sulle fiancate. Ma questa è solo una delle tante soluzioni studiate sulla Purosangue, una vettura più alta da terra rispetto alle altre rosse prodotte a Maranello, e che Ferrari definisce come “nuovo segmento”, in cui la casa del cavallino apre scenari totalmente inediti.

Ma come sempre c'è tanto contenuto dentro una Ferrari, che va dal lusso alla tecnologia.

L’abitacolo ha richiesto una minuziosa progettazione di spazi e arredi e un’attenta selezione dei materiali rivolti alla sostenibilità ambientale, per assicurare un’abitabilità senza precedenti su una quattro posti di Maranello, come se si fosse in un vero e proprio salotto. Le portiere posteriori azionate elettronicamente si aprono e chiudono a controvento, per consentire più facilità d'accesso all'abitacolo.

Con 4 posti su quattro sedili separati e regolabili in modo indipendente, Ferrari ha voluto mettere al centro l'abitabilità e il comfort sia per chi è al volante, che per i passeggeri.

Fra la vasta gamma di optional e accessori, spiccano i sedili anteriori massaggianti; un sensore in grado di controllare e bloccare le particelle fino a PM 2,5 all'interno dell'abitacolo; un potente impianto Hi-Fi, e il nuovissimo rivestimento in Alcantara proveniente da poliestere riciclato certificato.

A tutto questo si unisce un bagagliaio capiente.



CONSUMI E PREZZO



Senza spingere sull'acceleratore, sul percorso urbano e extraurbano i consumi rimangono contenuti, anche grazie al reattivo start&stop HELE che interviene nello spegnere il motore in caso di brevi fermate come ai semafori o in coda.

Ridotta all'essenziale la strumentazione analogica. Il cruscotto è digitale, i display touch screen. In listino a partire da 390mila euro.



Marco Amendola