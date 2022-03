Maxi sequestro di sigarette elettroniche

Sigarette elettroniche, ricariche e liquidi da inalazione: tutti provenivano da paesi extra Ue e sono stati distrutti in massa. Ci hanno pensato i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Modena, portando a termine una vasta operazione. È stata avviata la distruzione, in particolare, di oltre 10.000 dispositivi elettronici (atomizzatori, cartucce, batterie) privi delle certificazioni di conformità CE, sui requisiti di compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica. Sono stati inoltre resi inutilizzabili più di 2.000 flaconi contenenti in totale 105 litri di liquidi da inalazione per sigaretta elettronica e nicotina, pari a 600 chili di tabacco tradizionale equivalenti.