Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Alla guida c'era un 32enne di origine albanesi. La perquisizione sul mezzo ha fondato subito i sospetti. All’interno dell’abitacolo, in un vano ricavato sotto il bracciolo centrale, c'erano 3 kg di cocaina suddivisi in tre panetti da 1kg ciascuno.Da qui la decisione degli agenti di effettuare la perquisizione presso l'abitazione già attenzionata. All'interno c'erano due cittadini albanesi, fratelli di 28 e 35. Nascosti all'interno della cantina gli agenti hanno trovato altri 16 kg di cocaina, tutti suddivisi in panetti da 1kg ciascuno, collocati in alcune borse, nonché materiale per la pesatura e la somma in contanti di 29 mila euro, provento dell’attività di spaccio.Al termine delle attività di rito, di concerto con l’Autorità Giudiziaria le tre persone sono state tratte in arresto ed associate presso la locale casa circondariale. Dopo la convalida è stata disposta per i tre indagati, la custodia in carcere.