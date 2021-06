Milano, in migliaia insieme a medici che applicano terapie domiciliari

Ieri a Milano in piazza del Duomo migliaia di persone hanno partecipato alla 'Conferenza Nazionale sulle terapie domiciliari precoci' indetta dal Comitato Cura Domiciliare Covid-19. Scopo dell'incontro: raccontare come i medici del Comitato abbiano curato i malati Covid secondo uno schema terapeutico messo a punto durante la prima ondata. I partecipanti, cittadini interessati e persone curate a domicilio e in telemedicina dai dottori del gruppo Facebook 'Terapia domiciliare covid19', che ha raggiunto i 460mila iscritti, sono arrivati a Milano da diverse parti d'Italia, tra cui Veneto, Sicilia, Trentino Alto Adige, Puglia, oltre che Lombardia.A parlare sono stati una decina degli oltre mille del Comitato Cura Domiciliare, in particolare Andrea Mangiagalli, medico di Medicina Generale di Milano e il professor Serafino Fazio, di Napoli.'Il medico di medicina generale è un presidio fondamentale per i cittadini, è la prima linea di difesa - ha detto Mangiagalli - Io in trent'anni che faccio questo lavoro, non ricordo nessuna patologia acuta infettiva in cui sia stato dato come concetto 'aspetta e vedi cosa succede'. Per questo noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, curare le persone e utilizzare i farmaci che già sono disponibili. Questo è il messaggio che dobbiamo portare ai colleghi'.E ancora infermieri e professionisti sanitari, per 'chiedere al Ministero della Salute di essere ascoltati', ha detto l'avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato Cure Domiciliari Covid-19.