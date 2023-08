Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questa volta si tratta di un minore straniero, di 17 anni, accolto in una comunità cittadina. Insieme ad un altro ragazzo stava circolando, in bicicletta, in Corso Vittorio quando, alla vista della Polizia, ha accellerato la pedalata allontanandosi in direzione di piazzale Natale Bruni. Raggiunto dagli agenti e sottoposto a controllo, è risultato in possesso, di 49 grammi di hashish occultato in due blocchetti all'interno del marsupio. Non aveva documenti. Portato in questura e sottoposto agli accertamenti è risultato di nazionalità tunisina, in possesso di regolare permesso di soggiorno, e ospite di una comunità cittadina, alla quale è stato riaccompagnato con una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente