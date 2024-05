Mirandola, cittadinanza onoraria al Commissariato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Un segnale di affetto e apprezzamento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e votato all’unanimità dal Consiglio Comunale, che testimona la stima e la gratitudine verso donne e uomini della Polizia di Stato Stato, che quotidianamente, attraverso la propria opera, prestano un servizio imprescindibile alla comunità mirandolese e, più in generale, della bassa modenese' - si legge in una nota.

'La Città di Mirandola, con deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 26 Febbraio 2024, ha scelto di conferire tale onorificenza poichè l’'esserci sempre', motto scelto dalla Polizia di Stato per sintetizzare lo spirito che anima gli uomini e le donne che operano, ogni giorno, al servizio della pubblica sicurezza, rappresenta una certezza per i mirandolesi “dal lontano 1818” – ha aperto il sindaco nel suo intervento introduttivo - Donne e uomini al fianco del cittadino e della comunità sempre, non solamente nella tutela della sicurezza personale e del patrimonio, bensì anche in tutti quei fondamentali compiti amministrativi rivolti a un territorio ben più ampio rispetto ai nostri confini cittadini. Oltre a questo importante riconoscimento l'auspicio è che, a seguito del concorso straordinario per agenti di Polizia che si concluderà a breve e con il prossimo di dicembe, a Mirandola che venga destinato un numero adeguato di agenti in incremento. In queste poche parole è impossibile racchiudere tutta la riconoscenza e tutto l'orgoglio che, da primo cittadino, provo per voi'.