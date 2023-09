Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Un segno tangibile che ha dimostrato loro come dall'Italia, paese amico, arrivino non solo armi e morte ma anche aiuti e solidarietà e vita'.A Lorenzo Berti, presidente dell'Associazione Vento dell'Est, il compito di illustrare, anche con alcune immagini, le fasi salienti della missione, le ragioni dell'iniziativa e la posizione dell'associazione rispetto al conflitto in Ucraina, 'iniziato nel 2014'. Una storia degli ultimi dieci anni che combacia anche con quella dell'Associazione Russia - Emilia Romagma rappresentata da Stefano Vernole, per l'Assenza del presidente Luca Rossi. Una storia rappresentata anche dalla mostra fotografica '9 anni di guerra in Donbass' realizzata grazie al contributo del reporter Vittorio Rangeloni.