Modena, 18 bossoli di una scacciacani a due passi dal centro

Almeno 18 colpi di una pistola scacciacani esplosi probabilmente nella notte di Capodanno, alle porte del centro storico. Il nuovo anno si apre con un fatto che getta ombre inquietanti in una zona considerata calda fra il Tempio e corso Vittorio Emanuele a Modena. Nella mattina di oggi, 4 gennaio, fra l'attraversamento pedonale e i parcheggi davanti all'hotel Principe in corso Vittorio Emanuele, sull'asfalto si trovano almeno 18 bossoli utilizzati di una pistola scacciacani calibro 8 mm.







Forse nella notte di Capodanno qualcuno ha utilizzato impropriamente l'arma a salve in un luogo pubblico ampiamente videosorvegliato per festeggiare il nuovo anno, scaricando poi a terra almeno 18 bossoli esplosi. La pistola scacciacani è un oggetto che può essere regolarmente venduto senza porto d'armi, ed è caratterizzata dall'essere a salve con il tappo rosso, e per sparare 'solo cartucce prive di proiettile, emettendo solo un suono del tutto simile a quello di un'arma reale'.



Solo la settimana scorsa in corso Vittorio Emanuele la sera del 27 dicembre un residente del corso è stato rapinato, mentre il tardo pomeriggio del 28 una residente del centro storico è stata pedinata. Avvisata una pattuglia di carabinieri del ritrovamento, i bossoli sono poi stati rimossi.

