La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, per detenzione ai fini di spaccio.In zona il mercato della sostanza sembra avere conosciuto un vero e proprio boom. Con la preparazione ed il consumo anche a cielo aperto, e di giorno. Documentato dai residenti e oggetto di segnalazione alle forze di polizia. Segnalazione, fermi e denunce che in molti casi lasciano i soggetti comunque liberi di circolare. Titolari certo di una denuncia per fatti che se reiterati potrebbero portare all'arresto, ma che nell'immediato non tolgono gli stessi soggetti dalla strada e soprattutto dalla possibilità di continuare le attività illecite.