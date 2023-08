Modena, 35 anni senza Enzo Ferrari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













All’appuntamento sono soliti partecipare anche diversi appassionati, dipendenti ed ex dipendenti della Ferrari. L’ingresso per la cerimonia è da strada Cimitero San Cataldo; l’altro accesso, dalla Porta dei Partigiani, infatti, è chiuso per il cantiere in corso in quell’area.Nel pomeriggio, prima della celebrazione religiosa in programma alle 19 nella chiesa di San Biagio a Maranello, i due sindaci parteciperanno alle 18.30 anche alla deposizione di una corona al monumento dedicato a Enzo Ferrari e collocato di fianco al Municipio.L’iniziativa nasce da un associato del “Gruppo Meccanici Veterani F1” che l’ha proposta all’Amministrazione comunale.I due Comuni nell’estate dello scorso anno hanno collaborato, insieme a Emilia-Romagna Film Commission, con la produzione del film del regista Michael Mann dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari che, ambientato nel 1957, nei prossimi giorni sarà in concorso al Festival cinematografico di Venezia.“La memoria di Enzo Ferrari continua a essere molto viva a Modena e nel mondo – sottolinea il sindaco Giancarlo Muzzarelli – e siamo sicuri che l’opera di Mann contribuirà a rinnovare e rilanciare il mito, con importanti ricadute promozionali per il territorio”.Aggiunge il sindaco di Maranello Luigi Zironi: “Continuiamo a vivere con forte emozione questa giornata, che nel cuore dei maranellesi e di tanti appassionati è dedicata al ricordo di Enzo Ferrari. Il suo legame con questa terra ha radici profonde, nelle quali si sono intrecciate le vite di tante persone: il fattore umano è sempre stato al centro di ogni sua intuizione. La sua predisposizione a osare e ad andare oltre l’immaginabile ha trovato tra Modena e Maranello le condizioni ideali per dare vita al mito Ferrari, creando un marchio che in tutto il mondo è sinonimo di passione viscerale e di eccellenza assoluta”.