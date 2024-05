Modena, 70 anni fa l'entrata in servizio dei primi elicotteri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

celebrare questo importante anniversario , oggi si è tenuta la prima cerimonia a Modena, presso la sede storica del primo Reparto Volo, alla presenza dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei rappresentanti dei principali Enti aereonautici.All’inizio sono si sono susseguiti i saluti del Capo Dipartimento prefetto Renato Franceschelli, del Capo del Corpo Carlo Dall’Oppio, del Direttore Regionale Francesco Notaro, della Vicepresidente ed Assessore alla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, del Prefetto di Modena Alessandra Camporota, del sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.

Il Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’AIB Marco Ghimenti ha ripercorso l’evoluzione storica dello sviluppo della componente aerea del CNVVF, ricordando anche la propria esperienza di pilota di elicottero.

Il Dirigente per l’Ufficio del Soccorso Aereo Franco Feliziani ha illustrato l’organizzazione della struttura attuale e le modalità di attivazione delle varie componenti e mezzi a disposizione di supporto aereo del Corpo. Il Responsabile del Reparto Volo di Bologna Ispettore Fabrizio Banchi e CR Lorenzo Cacciani hanno illustrato le funzionalità del nuovo Elicottero Leonardo AV 139, in particolare con il volo strumentale e le prossime evoluzioni di settore.

Infine, il Dirigente dell’Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e del Corpo del Corpo, Gianfrancesco Monopoli, ha illustrato le sensazionali immagini di backstage e le fotografie di Massimo Sestini che sono state riportate nel libro “Il volo dei draghi” e nel calendario 2024 del CNVVF.

All’interno dell’area dell’ex nucleo elicotteri, è stato possibile visionare una mostra fotografica e l’esposizione di alcuni elicotteri in dotazione ai Vigili del Fuoco e l’originale AGUSTA BELL 47 G2 che, con la sigla VFMO e pilotato dal comandante Coppi, per primo decollò con le insegne dei Vigili del Fuoco.