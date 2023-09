Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Eccola sfilare () per le strade di Modena nei giorni della Liberazione della città (è la giovane in pantaloni che sventola la bandiera). Norma Franchini, Carla, è stata una dei tanti giovani che hanno preso parte alla Lotta di Liberazione; giovani che hanno scelto di combattere l’occupante tedesco ed i fascisti della RSI responsabili di orrori e atrocità anche sulla popolazione civile nonché sgherri dei nazisti. 'La generazione di Carla ha costituito anche l’importante spina dorsale della nuova Italia, quella della ricostruzione, dell’orgoglio per aver conquistato la dignità della democrazia' - afferma in una nota il Comitato dell’Anpi Provinciale Modena, attraverso il Presidente Vanni Bulgarelli.Le esequie avranno luogo domani, mercoledì 6 settembre, alle 15, presso le camere ardenti del Policlinico di Modena.