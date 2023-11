Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'indirizzo non prevede il latino ed è caratterizzato da un più alto numero di ore dedicate a biologia, chimica e scienze della terra, includendo inoltre lo studio dell'informatica.Il nuovo indirizzo, che è stato illustrato nel corso del consiglio provinciale di oggi, è già stato proposto dal consiglio d’istituto all’Ufficio scolastico provinciale che lo ha acquisito favorevolmente e attende solamente il passaggio in Regione Emilia-Romagna, che avverrà entro la fine del mese.Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «questo nuovo indirizzo recepisce le esigenze dell’Istituto e amplia l’offerta di studio del territorio, per offrire agli studenti un’istruzione sempre più attenta, testimoniando l’elevata qualità della formazione che i nostri istituti superiori mettono a disposizione della comunità».Il liceo scientifico Wiligelmo Modena ha 1.114 iscritti distribuiti in 47 classi.Complessivamente nel territorio modenese ci sono 36.599 iscritti agli istituti superiori per un totale di 1.577 classi, mentre alle scuole secondarie di primo grado (le cosiddette scuole medie) ci sono 19.832 studenti distribuiti in 890 classi. Alla scuola primaria gli alunni sono 27.999 per 1.373 classi e nelle scuole d’infanzia sono 8.587 bambini in 411 sezioni.Il numero complessivo della popolazione scolastica modenese è pari a 93.017 per 4.251 classi.