Modena, al Parco Ferrari torna Zampa fest

Si parte con la sfilata canina amatoriale, un momento divertente dove il cane, accompagnato dal suo proprietario, percorre la passerella cercando di guadagnarsi gli applausi e i sorrisi del pubblico presente. Alla tradizionale sfilata saranno aggiunte due nuove categorie di giudizio: anzianità e somiglianza tra cani e padroni, per valorizzare i principi di connessione, gioia e amore.

La sfilata partirà dalle ore 16, e per partecipare è necessario iscriversi online su zampafest.deltatic.it.



Si potrà partecipare ad attività dinamiche come mobility e agility dog, entrambe discipline non agonistiche costituite da percorsi ad ostacoli dove il cane, insieme al suo 'umano', può mantenere e rafforzare il rapporto di fiducia. Durante il pomeriggio sono previsti anche vari percorsi educativi personalizzati e comandi di base per rafforzare la relationship tra cane e proprietario, tra cui Nosework: un'attività cinofila sportiva divertente e stimolante in cui i cani utilizzano il loro eccezionale senso dell'olfatto per trovare oggetti nascosti. A Zampa Fest sarà possibile anche conoscere più da vicino il lavoro delle guardie zoofile e confrontarsi con educatori cinofili. Nell’area Amici Pet si potrà partecipare a tante attività di sensibilizzazione e informazione, come Pet Therapy – per scoprire il potenziale riabilitativo e terapeutico della relazione con gli animali – e Dog Turism – che fornisce consigli utili per programmare vacanze pet friendly.



E ancora l'aperitivo canino, in un'area adibita totalmente al relax, nei pressi del bar, circondata dal verde del Parco Ferrari dove potersi godere un buon aperitivo, per gli amici a quattro zampe e i loro proprietari. Inoltre anche quest’anno sarà possibile acquistare le t-shirt di Zampa Fest, il cui ricavato verrà devoluto alla Scuola PTRI per finanziarne le varie attività sul territorio, e in particolare il progetto di Pet Therapy Respira-MO per i pazienti del Policlinico di Modena.