La vendita avrà luogo nella sede della Camera di Commercio di Modena in via Ganaceto il 25 luglio alle 9 di mattina con domande ammissibili fino al 24 luglio a mezzogiorno.Nel caso dell'Olympia di via Malmusi parliamo di una struttura con superficie commerciale di 760 metri quadrati, mentre nel caso del Principe di Piazzale Natale Bruni di un edificio da 1140 metri quadrati parzialmente inagibile e in parte provvisoriamente occupato dal Comune di Modena. Entrambi gli immobili sono stati dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004.