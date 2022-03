Modena, argine del Panaro: è strage di piante ad alto fusto

Strage di piante ad alto fusto sull'argine del Panaro all'altezza di San Damaso di Modena. A darne conto è la sezione modenese di Italia Nostra.'Chiediamo all'Aipo: è proprio indispensabile per la sicurezza idraulica del Panaro atterrare radicalmente la fiorente vegetazione di alto fusto lungo i margini esterni dell'argine a San Damaso? - afferma Italia Nostra - Siamo sulla via del frequentatissimo percorso natura, una risorsa per Modena'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.