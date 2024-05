Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Guerri, 57 anni, era nato a Pavullo e dopo aver prestato servizio come Vigile Ausiliario, era stato assunto come vigile del fuoco nel 1991. Nominato Capo Squadra nel 2010, quattro anni fa era divenuto Capo Reparto.Durante la sua carriera ha partecipato a numerosi interventi di soccorso anche in situazioni di importanti calamità nazionali ed ha ricevuto numerosi encomi anche per meriti sportivi in qualità di componente della squadra di calcio regionale dei vigili del fuoco ed in gare di sci.Marco Guerri prestava servizio presso il Distaccamento di Vignola ed era specializzato in tecniche SAF, soccorso fluviale, soccorso Neve e Ghiaccio e nel 2021 era diventato istruttore SAF basico.'Sempre dedito all’impegno nel Corpo Nazionale, lascia un grande vuoto tra il personale del Comando di Modena che si stringe nel cordoglio della sua famiglia' - si legge in una nota.