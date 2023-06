Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La cerimonia, a seguito della tragedia dell'alluvione che ha interessato i territori dell’Emilia Romagna e in segno di vicinanza alle famiglie coinvolte, non è stata celebrata col consueto schieramento militare.Alle 9, alla presenza di un picchetto d’onore, il prefetto di Modena Alessandra Camporota, il presidente della Provincia Fabio Braglia e il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, accompagnati dal omandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Antonio Caterino, si sono recati alla lapide alla memoria Emanuele Messineo, deceduto in servizio a Maranello il 23 settembre 1974, ove, dopo la resa degli onori nella tradizionale forma militare, è stata deposta una composizione floreale.Terminata la cerimonia, il comandante provinciale ha espresso solidarietà alle famiglie colpite dalla recente alluvione, rivolgendo un breve di saluto alle Autorità presenti.