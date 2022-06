Modena celebra il 2 giugno, Festa della Repubblica, ecco come

La Prefettura di Modena celebra con le Istituzioni della provincia e con i cittadini la Festa della Repubblica nel 76° anniversario della sua Fondazione.A partire dalle ore 9,30, in Piazza Roma a Modena, si svolgerà la consueta Cerimonia che prevede il suggestivo rito dell’Alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica ai Prefetti.Nel corso della cerimonia il Prefetto consegnerà due onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e cinque Medaglie d’Onore ad ex internati nei lager nazisti.Al termine ci saranno alcuni interventi degli studenti del Liceo Sigonio di Modena sul tema della Costituzione ed una esibizione della “Banda Rulli Frulli” di Finale Emilia, la cui sede è stata pochi giorni fa inaugurata da Presidente della Repubblica.

