Modena, centro storico ore 12:00, il degrado dilaga e la raccolta notturna qui non arriverà

Fatto sta che la situazione non è come dovrebbe essere, ovvero come una città come Modena che praticamente da un anno ha avviato il nuovo sistema di raccolta, dovrebbe garantire ai cittadini. Le immagini e le segnalazioni di oggi non sono diverse e nemmeno accezionali rispetto a quelle di ieri. E se queste infastidiscono utenti e residenti, le stesse preoccupano alla luce della conferma, arrivata negli ultimi giorni sia da Hera che dall'Amministrazione comunale, che il centro storico sarà escluso dall'avvio, dal 4 dicembre prossimo, dal servizio di raccolta notturna, dalle ore 23 del giorno di conferimento, alle ore 6,30 della mattina succesiva, annunciata come una delle novità positive della cosidetta fase due di applicazione del nuovo sistema di raccolta. E non sono pochi coloro che guardando oggi quegli storici e ristrutturati marciapiedi invasi dai rifiuti a chiedersi: un giorno finirà o sarà sempre così? Natale compreso?



Gi.Ga.