Pirondini era stato un giovane militante comunista e dal 1970 dirigente della Federazione del Pci di Modena e poi dagli anni Ottanta dirigente sindacale alla Filziat Cgil (categoria degli agro-alimentaristi, ora Flai Cgil).Dopo la pensione ha continuato a collaborare per molti anni in vari servizi della Cgil.'Lo ricordiamo come persona generosa, con un grande attaccamento all’organizzazione dove non si è mai risparmiato nel dare il suo contributo. Un compagno meraviglioso, sempre a disposizione, che suscitava naturale simpatia nei suoi confronti - chiude la Cgil -. Ai due figli le più sentite condoglianze da parte della Cgil di Modena'.