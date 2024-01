Modena, chiosco sicurezza senza pace: dopo 4 giorni saracinesca rotta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non c'è pace per il nuovo chiosco-sicurezza inaugurato il 30 dicembre dal sindaco Muzzarelli in piazza XX settembre a Modena. Questa mattina al momento di chiudere la saracinesca della ex edicola l'agente di polizia locale sul posto ha dovuto prendere atto della rottura della serramento. Come notato da alcuni cittadini che hanno segnalato alla nostra redazione l'accaduto, la polizia locale è dovuta ricorrere al prestito di una scaletta da parte di un negoziante del centro per cercare di rimediare all'inconveniente. Per la riqualificazione del chiosco, inaugurato 4 giorni fa, il Comune di Modena ha appena speso 46mila euro per opere di riqualificazione.

Ricordiamo che la sera del 30 dicembre, a 12 ore dalla inaugurazione, un volontario e agenti della polizia locale accorsi erano stati aggrediti da uno straniero in evidente stato di ebbrezza.