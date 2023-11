Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Si tratta di una piena comunque piccola, ad un livello tale da fare defluire una piccola parte del suo picco nei bacini della cassa di espansione ma, visto l'inadeguatezza dei ponti Alto e Uccellino, sufficiente per decretarne la chiusura in via precauzionale. Nel video il nostro sopralluogo di questa mattina nel momento del passaggio del picco di piena alla cassa di espansione dove abbiamo incontrato anche il sindaco di Campogalliano Paola Guerzoni.Per motivi precauzionali, quindi, rimangono chiusi per la notte, Ponte Alto a Modena e il ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera chiusi intorno alle 10.30 della mattina di domenica. Le due infrastrutture verranno riaperte alla circolazione non appena il fiume sarà sceso sotto soglia 2 che corrisponde a 8 metri a Ponte Alto: il colmo di piena di 9,27 metri è stato registrato intorno alle 17 e il deflusso avviene lentamente.Nel monitoraggio e nel controllo degli argini sono impegnati i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale.Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.