Modena, controlli CC in esercizi commerciali: due diffide e una sanzio

Dalle ore 14 di ieri, sono stati effettuati controlli e ispezioni igienico-sanitarie a due bar ubicati nella zona sud della città. Nel corso delle attività, sono state identificate e controllate oltre 20 persone; in entrambi i casi sono state rilevate alcune criticità igienico-sanitarie, che hanno comportato provvedimento di diffida e, un un caso, una sanzione di 2 mila Euro per irregolarità amministrative.'Il servizio - specifica il comando provinciale dei Carabinieri di Modena, rientra nella più ampia pianificazione predisposta dal Comando e che prevede periodici controlli mirati dei Carabinieri nei diversi settori di competenza, dall’igiene e sanità pubblica alla normativa sulla sicurezza nei luoghi lavoro, dalla tutela dell’ambiente alla vigilanza sul patrimonio culturale, sia nel Capoluogo, sia negli altri comuni della provincia'

