Modena, controlli della Polizia di Stato: tre denunciati

Effettuati pattugliamenti anche nel resto del centro storico, fino a via Berengario e al parco Novi Sad. Una delle pattuglie, transitando in via Cavour, ha notato un uomo, che alla vista della Polizia, ha accelerato il passo come per eludere un controllo. Subito raggiunto, l’uomo – un cittadino egiziano di 27 anni, è stato fermato e trovato in possesso di 5 dosi di stupefacente che, da successiva prova narcotest, è risultata essere cocaina per un peso complessivo di 7,5 grammi. Il 27enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Privo di documenti di riconoscimento al seguito, è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici a cura del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che, accertata la sua irregolare presenza sul territorio, ha avviato le pratiche per la sua espulsione.



Alle successive ore 22.30, in via Emilia Centro, gli agenti hanno proceduto al controllo di altri due giovani, uno straniero e un italiano, i quali spontaneamente hanno consegnato l’uno un coltello e un frammento di sostanza stupefacente del tipo hashish, l’altro un coltello da cucina. Entrambi sono stati denunciati per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il ragazzo straniero è stato anche segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.



Complessivamente, sono state 84 le persone identificate, di cui 35 cittadini stranieri. Nel corso del servizio sono stati predisposti anche posti di controllo ad hoc in via Berengario e in viale Monte Kosica per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città.