Il corso si terrà a gennaio-febbraio 2024 con la docente sommelier Barbara Brandoli nell'Aula didattica Iscom formazione in via Piave a Modena.Lunedì 22 gennaio 2024 (dalle 20 alle 22): Esame visivo del vinoLunedì 29 gennaio 2024 (dalle 20 alle 22): Esame olfattivo del vinoLunedì 5 febbraio 2024 (dalle 20 alle 22): Esame gustativo e principi di abbinamento cibo-vinoData da definire: visita guidata in una cantina della zona accompagnati dal produttore attraverso un percorso didattico tra vigneto, cantina e degustazione cibo vino in loco. Consegna attestati di partecipazione al corso. I vini in degustazione al corso sono esclusivamente artigianali e provengono tutti dai produttori partecipanti all'evento Terre di Vite.Per info e prenotazioni: 338 5474185, email: info@divinoscrivere.it