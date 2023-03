Modena, da piazza Roma a via Vandelli: rifiuti sotto il sole

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













) si riferiscono alla centralissima piazza Roma dove, sotto i portici, sono accumulati scatoloni e rifiuti di ogni genere. Ma anche in via Vandelli () sempre in questa domenica di sole la situazione non è migliore: in questo caso la carenza di bidoni di immondizia ha portato all'accumulo di sacchi di fianco all'isola esistente. Anche gli stessi cassonetti appaiono forzati. Una situazione di degrado che è esplosa, come noto, dopo la introduzione della raccolta differenziata porta a porta voluta da Hera e amministrazione comunale. Un biglietto da visita pessimo per una città che auspica di poter avere una vocazione turistica.