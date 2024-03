Modena, ecco come sarà il nuovo Holiday Inn: lavori per 15 milioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Infatti, proseguendo l’impegno per la rigenerazione dell’ex complesso alberghiero, il gruppo Eco-Imm, che controlla il Gruppo Ecoservim attivo a Modena, Bologna e Reggio Emilia nel settore dei servizi ai condomini, ha sottoscritto una lettera di intenti con il Gruppo veneto HNH Hospitality, tra principali operatori indipendenti italiani nel segmento della gestione degli hotel a 4 e 5 stelle.All’amministratore delegato di HNH Hospitality Luca Boccato, in collegamento da remoto e al presidente di Eco-Imm Gianluca Bonini accolto in Municipio, insieme alla moglie Sara e a Michelangelo Marinelli di Rinascimento Urbano, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, nel ringraziarlo, ha espresso la propria soddisfazione “per un lavoro di squadra che consentirà all’amministrazione comunale di tener fede all’impegno preso con i cittadini per strappare al degrado il complesso e permetterà di dare risposta a un territorio in continua crescita, anche in termini di flussi turistici.

Il percorso avviato offre inoltre garanzie di continuità nel tempo e apre interessanti prospettive dal punto di vista occupazionale”.



“Come HNH Hospitality siamo sempre alla ricerca di nuove ed efficaci sinergie di sviluppo in grado di favorire la crescita e la lettera di intenti firmata rappresenta un primo passo concreto. Crediamo molto nel territorio in questione e nel valorizzarlo con la nostra offerta di accoglienza di qualità alla ricerca costante dei migliori standard qualitativi”, ha affermato Luca Boccato che ha anche annunciato l’intenzione di portare nel complesso proprio il brand originario, diventato un grande marchio a livello mondiale.



Sottolineando il radicamento sul territorio del gruppo Ecoservim, partito da Reggio Emilia e già attivo a Modena in altri importanti processi di rigenerazione, Gianluca Bonini ha aggiunto: “Siamo particolarmente soddisfatti dell’interesse, già formalizzato, da parte di un primari player nella gestione alberghiera che consentirà di restituire la struttura agli antichi fasti con il brand Holiday Inn realizzando un intervento che sarà particolarmente attento al tema dell’efficientamento energetico”.



La prima fase del progetto sta avanzando velocemente e ha già visto la bonifica di sei dei complessivi nove piani fuori terra dell’edificio. Completata la bonifica, tra circa un mese, ed effettuate anche le prove di carico strutturale dei solai, l’intervento di riqualificazione entrerà nel vivo e si stima necessiterà di circa diciotto mesi per il completamento. L'importo complessivo dei lavori è di circa 15,5 milioni di euro, compresi gli arredi.