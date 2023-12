Modena, ex Consorzio agrario: costruire casa costa a Cambiamo +70%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per Anna Maria Vandelli, assessore all'urbanistica 'la differenza di costo per singolo alloggio dei due interventi ossia 291 mila per via Canaletto e 215 mila per via Nonantolana, è giustificata dalla differente tipologia edilizia (una doppia palazzina in linea con 48 alloggi in via Nonantolana e due palazzine da 15 alloggi all’ex Consorzio Agrario), dalla differente dimensione degli alloggi (poco più di 60 metri quadrati di superficie media per gli alloggi di via Nonantolana e di 70 metri quadrati per quelli dell’ex Consorzio Agrario) e dalla maggiore incidenza degli Spazi integrativi per l'abitare in quest’ultimo intervento, soprattutto per la palazzina sul Foyer giovani'.



Questa la risposta dell'assessore data al M5S Modena il 5 ottobre, che presentò un'interrogazione sui milioni di euro in ballo nei cantieri del 'Progetto Pinqua Nonantolana ed ex Consorzio agrario: alloggi Erp e Ers'.

E le ruspe sono al lavoro in via Nonantolana per 3 palazzine; mentre a breve partiranno anche i lavori per 2 palazzine all'ex Consorzio agrario. La Pressa ha analizzato i costi dei singoli interventi sostenuti con cospicui soldi pubblici.



VIA NONANTOLANA

Nel cantiere di via Nonantolana sorgeranno 74 appartamenti, costruiti da Acer e Unicapi.

La cooperativa Unicapi costruirà 2 palazzine di edilizia residenziale sociale da 6 piani per un totale di 48 alloggi su un terreno in diritto di superficie, valore complessivo dell'intervento 10 milioni e 344 mila euro.

In capo all'Acer Azienda casa Emilia-Romagna c'è una palazzina di edilizia residenziale pubblica, con 26 alloggi distribuiti su 6 piani su un terreno in convenzione, valore complessivo dell'intervento 5 milioni e 104 mila euro.







EX CONSORZIO AGRARIO

Spostandosi di qualche centinaio di metri in via Canaletto all'ex Consorzio agrario c'è l'intervento del Comune fatto attraverso la società CambiaMO, per 2 palazzine di edilizia residenziale sociale con 30 alloggi al costo di 8,7 milioni di euro, costruiti su una proprietà comunale a fianco del complesso RNord.



VALZER DI CIFRE

I costi degli interventi pubblici da via Nonatolana a via Canaletto variano considerevolmente: si passa dal costo medio per appartamento di 170 mila euro nel cantiere Unicapi, a al costo medio di 176 mila euro per alloggio nel cantiere Acer, per salire a 290 mila euro per alloggio nel cantiere CambiaMo.



I COSTI DI COSTRUZIONE

Escludendo il prezzo del terreno, come spiega un architetto del settore, 'il costo di costruzione nel privato e nel pubblico per un appartamento di 70 mq è compreso in una forbice fra i 1750 euro e i 2 mila euro al mq tasse escluse. Nel privato a fare salire il prezzo possono essere le finiture come pavimentazioni, infissi e decorazioni esterne, elementi che fanno salire a 2 mila euro il prezzo di costruzione'. Ma in tutti i cantieri riportati si è in presenza di edilizia pubblica con analoghe soluzioni di efficientamento energetico, e se in via Nonantolana i costi sono in linea con il mercato, all'ex Consorzio agrario il costo di costruzione schizza al +70%. Ma per il Comune è tutto ok.

A Modena arriveranno 15 milioni di euro del Pinqua, finanziamento per le politiche abitative legato ai miliardi di euro del Pnrr. Timidi interventi pubblici in un settore in cui la parte del leone è fatta dai costruttori privati.

Marco Amendola