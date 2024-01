Modena, Fnp Cisl in campo nella ricerca contro la sclerosi multipla

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domenico Pacchioni (), segretario di Fnp Cisl Emilia Centrale, spiega che “lavoriamo per la ricerca 365 giorni l’anno, promuovendo la causa di Aism e mettendo in contatto le persone colpite dalla sclerosi multipla e le loro famiglie con l’Associazione.

Lo facciamo con ancora più passione in occasione della Settimana nazionale dei Lasciti solidali. Cos’è un lascito solidale? Un gesto semplice, che non richiede grandi patrimoni e che permette di ricordare nel proprio testamento una o più associazioni, organizzazioni, enti. Il nostro invito è a fare questa scelta di cuore e di solidarietà e di farla a favore di Aism”.



Per questo Fnp Cisl ha organizzato un incontro a Modena il prossimo 24 gennaio, aperto a tutti dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a Palazzo Europa (sala D, via Emilia Ovest 101). Saranno presenti i volontari di Aism e ci sarà la consulenza notarile per aiutare chi vuole saperne di più sul lascito solidale a fare la scelta migliore e nel modo più semplice possibile. “Per dare forza alla ricerca occorre essere informati. Questo è il concetto chiave per il quale lavora anche il nostro sindacato. Dieci anni fa solo il 55% delle persone con più di 50 anni conoscevano il funzionamento del lascito solidale, oggi sono l’80% – conclude Pacchioni –. Fnp Cisl è orgogliosa di portare il suo contributo e di farlo anche con eventi come quello di Modena, organizzati con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato”.