Modena, gli open day per la scelta delle scuole secondarie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia () sottolinea che «abbiamo creato questo spazio affinché gli studenti e le famiglie possano ricevere tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado. In questo momento dell’anno, infatti, sono chiamati a riflettere sul loro futuro ed è importante che conoscano le opportunità che il territorio offre. Abbiamo voluto mettere a disposizione, in questa pagina, informazioni utili sulle scuole superiori della nostra provincia.

Investire tempo nell’orientamento – conclude Braglia - è fondamentale perché una scelta consapevole aiuta il processo di crescita e formazione».



Le giornate di open day partiranno sabato 11 novembre a Vignola dalle ore 15 alle ore 19 all’istituto Muratori in via Resistenza e a Finale Emilia all’istituto Frassoni in viale della Rinascita dalle ore 15 alle ore 18.

Sabato 18 novembre invece ci saranno gli le giornate orientative a Carpi al polo universitario in via Carbolani dalle 15 alle 18 e a Modena alla Fondazione San Filippo Neri in via Sant’Orsola e alla chiesa del San Carlo, in via San Carlo dalle 11 alle 18.

Sabato 25 novembre il salone dell’orientamento sarà a Castelfranco Emilia all’istituto Guinizelli, in via Risorgimento dalle 15 alle 18 e a Pavullo nella Sala del Consiglio comunale in piazza Montecuccoli dalle 15 alle 18.



L’ultimo appuntamento sarà a Sassuolo domenica 26 novembre dalle ore 14,30 alle 18,30 all’aula Magna dell’istituto superiore Volta in piazza Falcone e Borsellino e dalle ore 15 alle ore 18,30 al Palapaganelli di via Nievo.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet della Provincia di Modena.