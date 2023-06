Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'La comunità del Pd modenese è di nuovo offesa e minacciata da gruppi di no vax che, come sempre accade, affidano al web e all'anonimato immagini e affermazioni violente e offensive che non tolleriamo': questo il commento della segretaria del Partito Democratico di Modena, Federica Venturelli, e del responsabile della Festa de l’Unità cittadina Stefano Manicardi.'Quanto accaduto alla Festa – continuano - è un fatto inqualificabile, di estrema gravità. Continueremo con maggior forza a fare politica, dare risposte ai cittadini e a credere nel valore della scienza. Auspichiamo che le forze dell'ordine trovino quanto prima i responsabili dell'atto criminale di questa notte e che paghino i danni arrecati, non solo alla festa, ma all'intera comunità modenese. Come partito e volontari – chiosano Venturelli e Manicardi - siamo già all'opera per organizzare le giornate di pulizia, proprio perché siamo abituati a rimboccarci le maniche. Le minacce non ci intimoriscono, e anzi ci rendono ancor più determinati. Diciamo di più: invitiamo tutti i modenesi a venire alla Festa, in viale IV novembre 40/b. Il messaggio per questi soggetti deve essere chiaro: non passerete'.