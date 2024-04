Modena, il 18 maggio torna la giornata del naso rosso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giochi, balli, colori, bolle di sapone e tanti tanti sorrisi. I volontari di Vip Modena animeranno per l’intera giornata la piazza delle città, dando vita a spettacoli e momenti di festa per i bambini di tutte le età, da 0 a 120 anni e oltre. La Giornata del Naso Rosso sarà, anche, l’occasione per entrare nel mondo VIP, per conoscerne i valori e i progetti, per imparare a riconoscere i clown di VIP Italia – gli unici autorizzati a questa raccolta fondi – dotati del camice identificativo (caratterizzato dalla scritta Viviamo in Positivo nella parte posteriore, dal colletto rosso, dalle maniche rigate gialle e verdi fluo), del tesserino e naturalmente dell’inseparabile naso rosso.

Con le risorse raccolte durante la Giornata del Naso Rosso è possibile sostenere i corsi di formazione per i volontari clown, le missioni organizzate nei paesi in via di sviluppo, i progetti da realizzare nelle scuole ed aiutare a diffondere, tra l’opinione pubblica, la conoscenza della clownterapia e della filosofia del “Viviamo In Positivo”, alla base dei valori di VIP Italia ODV. Tutte queste attività vanno a sostenere la missione base di ogni volontario di VIP Italia, ossia il servizio tra le corsie degli ospedali, delle RSA e nei luoghi di sofferenza, per portare il sorriso e la leggerezza in luoghi dove spesso vengono a mancare.



I numeri

La Federazione VIP Italia ODV nasce nel 2003; attualmente, in Italia e nella Repubblica di San Marino, le associazioni federate sono oltre 70, per un totale di circa 4.500 volontari.



Nel 2016, sono state prestate circa 150mila ore di volontariato clown nelle 200 strutture convenzionate, tra ospedali e case di riposo.

Il periodo della pandemia ha penalizzato molto il mondo del volontariato come molti altri settori ma si sta gradualmente riprendendo le attività e nella provincia di Modena attualmente i volontari prestano servizio presso l’Ospedale Ramazzini di Carpi, l’Ospedale di Mirandola, la RSA Cialdini di Modena, e la RSA Ramazzini di Modena oltre ai progetti nelle scuole, al progetto la Torre con ragazzi tossicodipendenti del CEIS di Modena ed il progetto AUT AUT per ragazzi autistici.