Modena: il Comune acquista altri tre photored: costo 158.000 euro

'E' necessario arricchire la dotazione strumentale in uso attraverso l'acquisto di nuovi dispositivi con caratteristiche prestazionali efficienti ed in linea con l'evoluzione del mercato di riferimento, tra cui tre dispositivi omologati/approvati per la rilevazione delle infrazioni semaforiche'.

Con questa motivazione l'Amministrazione Comunale di Modena ha deciso di acquistare dalla ditta Cross Control di San Benedetto del Tronto, tre dispositivi per la rilevazione automatica delle infrazioni da utilizzare sul territorio comunale. Ad ulteriore integrazione della rete di dispositivi elettronici per la rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada, sia inerente i limiti di velocità sia il passaggio con il semaforo rosso.



Dispositivi destinati ufficialmente e direttamente ad aumentare la sicurezza stradale, fungendo da deterrente, con apposita segnalazione, rispetto a comportamenti scorretti, ma che diventano parallelamente strumenti efficaci per aumentare le entrate extratributarie del comune di Modena che solo da sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Codice della strada, superano i 21,3 milioni di euro. Cifra confermata nel bilancio di previsione, anche per il 2024 e per il 2025. Cifra che, anche in funzione dell'aumento dei dispositivi elettronici per il rilevamento automatico delle infrazioni, è più che raddoppiata in 10 anni.



Foto: rilevatore infrazioni al codice della strada