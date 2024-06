Modena, il Corni si è aggiudicato l'Olympius Cup

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Una partita mozzafiato vinta solamente ai tempi supplementari per 6-4 dall'istituto tecnico, professionale e liceo Corni contro il liceo scientifico e sportivo Alessandro Tassoni costellata fuori dal campo da quasi 2000 spettatori con fumogeni, striscioni, trombette. Dopo mesi di lavoro siamo riusciti a superare l'edizione dello scorso anno con tanto entusiasmo' - afferma Luca Violi, organizzatore di Olympius e delegato ufficiale del Cus More.

'La squadra del Corni ha raggiunto la vetta dell'Olimpo di Modena, ma ogni singolo istituto dei 12 partecipanti ha messo in piedi una squadra competitiva. Voglio ringraziare il mio collega Luca Violi, assieme a me organizzatore di Olympius Cup, il presidente del Cus Diego Caravaglios presente ieri sera, l'intero centro Universitario sportivo per le assicurazioni ai giocatori, i telecronisti di Dazn Tommaso Turci ed Alessandro Iori, ma soprattutto tutti coloro che fin dal principio hanno dato fiducia a questo progetto, sostenendo me e Luca nel realizzare qualcosa di grande che è degli studenti e per gli studenti' - ha detto Riccardo Dotti, organizzatore di Olympius Cup e delegato ufficiale del Cus More.