Modena, il film 'La morte negata' alla sala Ulivi

Il docufilm ‘La morte negata’, che riporta le testimonianze dei parenti delle vittime dello stato di emergenza durante la pandemia, sta facendo il giro delle sale di tutta Italia. Da una parte la sofferenza e lo sconcerto di chi non ha potuto assistere i propri cari in ospedale, di non aver potuto sapere la verità su morti ‘strane’, di persone ricoverate per l’infezione virale o anche per cause più banali, e letteralmente ingoiate dall’istituzione per essere restituite nei casi più fortunati come cadaveri e in tanti altri come cenere.Dall’altra, un documentario dallo stile asciutto, che non concede nulla alle facili emozioni, ma punta sulla sola forza della verità.



Chi ha realizzato ‘La morte negata’, il produttore Alessandro Amori, con la sua Playmastemovie, rende disponibile il film gratuitamente, e chi organizza le proiezioni opera per iniziativa volontaria. Da ottobre ad oggi ‘La morte negata’ è stato visto da oltre 5000 persone.



Dopo la visione, ogni volta, sul palco ci sono medici, avvocati e perfino sacerdoti, disponibili al dibattito sulle questioni che il film scoperchia. Ora l’opera arriva anche a Modena, sabato 9 marzo, olle 15.30 all’ex Mercato Ortofrutticolo, sala G.Ulivi, in via Ciro Menotti 137.

Organizzano le associazioni Comitato nazionale vittime Covid, Comitato Nazionale Psicologi, Verità 3 V Libertà, Coordinamento modenese contro la guerra, Avia Pervia.



Dopo la proiezione il pubblico potrà confrontarsi con diversi esperti che animeranno il dibattito: Maria Grazia Piccinelli, Comitato Fortitudo, dottoressa Mariagrazia Dondin, dottor Damiano Chiesa, psicologo del comitato nazionale EDSU, dottoressa Annamaria Agnano, psicologa del comitato nazionale EDSU, avvocato Isabella Albertini. Modera Marco Meschiari.



Info e prenotazioni: 333 4815254 email marco.mopark@gmail.com.