Modena, il vescovo Castellucci apre l'Anno pastorale

L’incontro è iniziato con la preghiera comunitaria e le testimonianze di quattro giovani modenesi che hanno partecipato nel campo estivo Tre giorni ad alta quota. Sono inoltre intervenuti i referenti diocesani di Modena e Carpi per il Cammino sinodale ed è stata presentata la nuova edizione del percorso pastorale «Credi tu questo?».«Il Sinodo lo avvia il Signore risorto. Non siamo noi, discepoli spesso delusi e lamentosi come Cleopa e il suo compagno, a fare il Sinodo» ha dichiarato l’arcivescovo Castellucci, presentando la Cartolina pastorale Il Risorto in Sinodo, appunti per la “fase sapienziale” del Cammino sinodale Modena e di Carpi a contenente le linee guida per il nuovo anno pastorale, vedrà la formazione cristiana al centro della riflessione.«Scelta che nasce dal bisogno di tornare alle fonti, di accompagnare l’impegno di tutti i giorni con la parola di Dio, come manifestato da molti operatori e collaboratori pastorali».Per l’arcivescovo: «Educare le persone alla fede cristiana significa educare anche a essere buoni cittadini, perché i valori che provengono dal Vangelo sono i valori che costruiscono la società: il rispetto per le persone, la cura reciproca, il perdono, l’attenzione ai più bisognosi».L’arcivescovo ha inoltre presentato le tre aree di lavoro contenute nel tema formativo: l’iniziazione cristiana, la condivisione di esperienze consolidate e l’accompagnamento spirituale.Per l’arcivescovo, l’iniziazione cristiana «non riguarda solo “la catechesi dei bambini in vista dei sacramenti”, ma coinvolge giovani, adulti e i cosiddetti “ricomincianti”, ossia coloro che riscoprono la possibilità di credere e praticare».Per quanto riguarda le esperienze in atto a Modena e Carpi, Castellucci ha citato alcune buone pratiche che le Diocesi potranno «rilanciare, dando alle altre Chiese italiane un apporto di esperienze e riflessioni».



«L’accompagnamento spirituale – prosegue –, chiamato e praticato in modi diversi lungo la storia esprime la forza della fraternità cristiana».

«E in questo corpo, come ripete san Paolo, ciascuna delle membra ha il suo posto – spiega l’arcivescovo –: c’è però un carattere comune, una “via migliore di tutte”, la carità che si esprime anche nel servizio» conclude l’arcivescovo, che ha salutato l’assemblea conferendo il mandato pastorale ai presenti.