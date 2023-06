Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'In sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di polizia, preso atto che, alla possibile festa non autorizzata potrebbero partecipare centinaia di ragazzi, sono state concordate alcune misure atte a prevenire lo svolgimento dell’evento che presenterebbe profili di rischio per l’incolumità delle persone. In particolare, a cura di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, sono stati disposti servizi di controllo del territorio nella zona interessata e nei principali snodi stradali e ferroviari. Anche la Polizia locale effettuerà le necessarie verifiche per prevenire l’eventuale utilizzo di capannoni abbandonati presenti nella zona'.