Modena, Istituto Deledda: 50 anni dopo il diploma rieccole insieme

Nonostante siano passati tanti anni, le ex allieve continuano a tenere tutt’ora grandi rapporti di amicizia, anche con le loro insegnanti a dimostrazione dell’affetto che ha sempre legato questa classe.

Classe che fu molto speciale perché fu la prima ad avere all’interno il primo alunno maschio in un Istituto femminile, infatti, Massimo Sarzi Amadè, molto conosciuto a Modena perché gerente di un negozio di abbigliamento in centro storico, grazie alla solerzia del Preside dell’Istituto “Deledda” che allora aveva sede in Via Bernardo Ramazzini (di lato all’ospedale Sant’Agostino), scrisse al Ministro dell’Istruzione per avere il permesso di accogliere uno studente maschio, permesso che fu accordato.



Successivamente, dopo il terzo anno di scuola si sosteneva l’esame al termine del quarto anno per avere la specializzazione di modellista e stilista di abbigliamento e, frequentando anche il quinto anno, si sosteneva l’esame statale per accedere all’insegnamento. Tantissime di tutte le alunne hanno poi lavorato nelle aziende di abbigliamento e maglieria del comparto industriale di Carpi.