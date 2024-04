Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Procura infatti ha chiesto l'archiviazione, ma la famiglia si è opposta: è fissata un'udienza di merito per il 30 aprile.Venturelli, 24 anni, è scomparso da Sassuolo il 5 dicembre del 2020. Nonostante le tante possibili segnalazioni che si sono registrate in questi anni, del ragazzo non si sono più avute notizie certe.Roberta sarà in piazza oggi insieme ad altri genitori che hanno vissuto storie simili, oltre ad associazioni e a enti impegnati proprio nel mantenere alta l'attenzione sulle persone scomparse.In questi anni, impegnata nelle ricerche di Alessandro, è stata anche Penelope, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse con cui collabora il sindacato di polizia locale Sulpl.