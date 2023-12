Modena, merenda all'Rnord contro la violenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 21 dicembre, 5 classi delle Marconi hanno portato colori e aria di festa sotto l'Rnord facendo i canti Natale intorno all'albero 'dei pensieri felici', allestito nella galleria del condominio per una merenda insieme alle loro famiglie e ai loro insegnanti. Merenda che tradizionalmente veniva fatta a scuola, e che quest'anno si è spostata all'Rnord in segno di solidarietà.'Cinque classi, 150 partecipanti fra studenti, genitori e insegnanti; ogni classe ha appeso biglietto di auguri e un messaggio di pace. Vorremmo che l'Rnord diventasse un luogo diverso, senza sentirne parlare in termini negativi visto che siamo la scuola più prossima all'edificio', spiega il comitato dei genitori che ha organizzato la festa col supporto della scuola di danza Centro La Fenice. Presente l'assessore all'istruzione Grazia Baracchi. Ma lontano dalla festa, nei dintorni del bar due uomini iniziano a discutere animatamente per poi essere divisi. Raggiungono il posto due volanti della polizia. Piccole tensioni quotidiane in un contesto difficile, che per un giorno i tanti bambini della Marconi hanno riempito di festa.