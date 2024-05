Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La direzione dell'Aou di Modena si stringono al dolore della famiglia e dei colleghi di Franco, stimato e conosciuto infermiere del pronto soccorso. E' stato un onore averti in questa azienda per la tua competenza e professionalità e per la straordinaria capacità di relazione coi pazienti' - fa sapere in una nota l'azienda ospedaliera.Lascia la mamma Lidia, la compagna Tiziana, i fratelli e i nipoti. I funerali si terranno oggi alle 14.30 partendo da Terracielo verso la chiesa parrocchiale di Santa Caterina da dove si procederà verso il cimitero di San Marco in Lamis, il paese del foggiano dove Franco Tenace era cresciuto.