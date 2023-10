Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Uomo disponibile e concreto – aggiunge Muzzarelli - Zanardi voleva bene al territorio, in tutte le sue componenti economiche e sociali, e non ha mai dimenticato di essere un modenese'.Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, bancario di lungo corso (venne assunto nel 1976 dalla Cassa di Risparmio di Modena) con ruoli di responsabilità nell’ambito dei servizi alle aziende, privati, sportelli e famiglie. Dirigente, iscritto all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari, è stato anche membro del Comitato Via Emilia di UniCredit e consigliere delle Camere di Commercio di Modena e Reggio Emilia.Faceva parte del Consiglio d’indirizzo della Fondazione di Modena su designazione della Provincia.Nella foto Zanardi con Muzzarelli