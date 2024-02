Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Illustrando l’iniziativa al sindaco, Iorio ha sottolineato il respiro internazionale del progetto imprenditoriale che offrirà, per i 2 mila metri quadri dell’edificio, caratterizzato dalla torre che si affaccia sull’iconica copertura del Museo, camere e servizi per turisti e visitatori.'E' un luogo identitario – sottolinea il sindaco - che è importante venga recuperato dopo oltre vent’anni di abbandono, anche attraverso una conservazione interpretativa degli elementi caratteristici della sua architettura protoindustriale che, come hanno spiegato i progettisti, verranno posti in dialogo con la modernità del Museo. La nuova struttura arricchirà l'offerta dei servizi turistici di qualità con cui Modena si presenta sullo scenario internazionale. Ringrazio gli imprenditori – conclude Muzzarelli - che con la loro attività creano sviluppo e lavoro contribuendo anche alla rigenerazione della città'.